Визит Владимира Зеленского в Вашингтон только усугубил положение Украины, говорится в статье Foreign Policy.

Подчёркивается, что республиканцы не собираются продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву в разгар кризиса на границе.

«И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — написал автор материала.

Также администрация Белого дома не единожды давала указания украинскому правительству прекратить контакты с республиканцами для избегания политического давления в будущем.

Ранее немецкое издание Die Zeit написало, что визит Зеленского в США обернулся фатальным провалом.