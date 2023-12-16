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Foreign Policy: приезд Зеленского в США усугубил ситуацию для Киева

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Визит Владимира Зеленского в Вашингтон только усугубил положение Украины, говорится в статье Foreign Policy.
Foreign Policy: приезд Зеленского в США усугубил ситуацию для Киева
  • AP
  • © Susan Walsh

Подчёркивается, что республиканцы не собираются продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву в разгар кризиса на границе.

«И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — написал автор материала.

Также администрация Белого дома не единожды давала указания украинскому правительству прекратить контакты с республиканцами для избегания политического давления в будущем.

Ранее немецкое издание Die Zeit написало, что визит Зеленского в США обернулся фатальным провалом.

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