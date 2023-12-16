Foreign Policy: приезд Зеленского в США усугубил ситуацию для Киева
- AP
- © Susan Walsh
Подчёркивается, что республиканцы не собираются продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву в разгар кризиса на границе.
«И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — написал автор материала.
Также администрация Белого дома не единожды давала указания украинскому правительству прекратить контакты с республиканцами для избегания политического давления в будущем.
Ранее немецкое издание Die Zeit написало, что визит Зеленского в США обернулся фатальным провалом.