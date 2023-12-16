Суд обязал соратника Трампа Джулиани выплатить $148 млн за клевету на выборах
Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Джулиани обязали выплатить сотруднице избирательной комиссии штата Джорджия Руби Фримен и её дочери Шэй Мосс по $16 млн за клевету, а также по $20 млн за моральный ущерб. Джулиани ранее обвинял Фримен и Мосс в манипуляциях с бюллетенями на выборах в 2020 году.
Кроме того, присяжные вынесли вердикт, согласно которому Джулиани обязан выплатить штраф в размере $75 млн для того, чтобы не совершать «таких клеветнических нападок в будущем».
При этом в статье отмечается, что финансовое положение 79-летнего Джулиани сейчас оценивается как тяжёлое.
Ранее Джулиани не признал своей вины во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в суде.
До этого адвокат бывшего президента США сдался властям, явившись в тюрьму округа Фултон американского штата Джорджия в рамках расследования дела.
Джулиани договорился внести залог в размере $150 тыс., что является второй по величине суммой залога, назначенной по этому делу.