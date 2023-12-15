Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны осознать свою ответственность за поддержку Украины и то, что тем самым они продлевают конфликт.

Об этом он сказал в интервью NBC, слова представителя Кремля приводит РИА Новости

В сообщении телеканала говорится, что, по словам Пескова, Соединённые Штаты и Запад продолжают конфликт на Украине и предоставление Киеву противоречивых заявлений о поддержке, которую он получит.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что именно США руководят гибридной войной, развязанной против России, в том числе на Украине.

14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других.