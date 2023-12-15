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МИД: несмотря на санкции, Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов

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Вопреки санкциям, Россия остаётся надёжным поставщиком энергетических ресурсов.
МИД: несмотря на санкции, Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин на заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества.

«Подчёркнута надёжность Российской Федерации — вопреки санкционному давлению и чинимым недружественными государствами препятствиям — как поставщика энергетических ресурсов и продукции агрокомплекса», — сообщается на сайте МИД России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу. 

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