МИД: несмотря на санкции, Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов

Вопреки санкциям, Россия остаётся надёжным поставщиком энергетических ресурсов.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин на заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества.

«Подчёркнута надёжность Российской Федерации — вопреки санкционному давлению и чинимым недружественными государствами препятствиям — как поставщика энергетических ресурсов и продукции агрокомплекса», — сообщается на сайте МИД России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу.