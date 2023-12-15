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Замглавы МИД Галузин: сложности между Россией и Арменией временны и преодолимы

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Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что временные сложности в отношениях России и Армении преодолимы.
Замглавы МИД Галузин: сложности между Россией и Арменией временны и преодолимы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он подчеркнул, что Москву и Ереван связывают многовековая история, гуманитарные, экономические и культурные узы.

«Это внушает в меня уверенность в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с «плюсом» для дальнейшего развития наших многообразных связей», — цитирует Галузина РИА Новости.

Ранее Галузин отмечал, что расширение наблюдательной миссии Евросоюза в Армении только усилит напряжённость в Закавказье.

14 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что не думает, что прекращение членства Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет в интересах Еревана.

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