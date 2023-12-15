Перевозчики Словакии объявили о прекращении акции протеста на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии, заблокировавший ранее въезд грузового транспорта на границе с Украиной, объявил о решении прекратить акцию протеста.

Об этом организация написала в своих соцсетях.

«Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия», — приводит заявление РИА Новости.

В союзе добавили, что им удалось привлечь внимание к проблемам, происходящим на рынке грузовых перевозок.

Ранее сообщалось, что вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединился и Союз автоперевозчиков Словакии.

По словам участников акции, цель протестов — защита рынка автоперевозок Словакии и желание добиться от Еврокомиссии отмены льгот для украинских перевозчиков.