Перевозчики Словакии объявили о прекращении акции протеста на границе с Украиной
- AFP
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Об этом организация написала в своих соцсетях.
«Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия», — приводит заявление РИА Новости.
В союзе добавили, что им удалось привлечь внимание к проблемам, происходящим на рынке грузовых перевозок.
Ранее сообщалось, что вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединился и Союз автоперевозчиков Словакии.
По словам участников акции, цель протестов — защита рынка автоперевозок Словакии и желание добиться от Еврокомиссии отмены льгот для украинских перевозчиков.