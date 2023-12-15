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Перевозчики Словакии объявили о прекращении акции протеста на границе с Украиной

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Союз автоперевозчиков Словакии, заблокировавший ранее въезд грузового транспорта на границе с Украиной, объявил о решении прекратить акцию протеста.
Перевозчики Словакии объявили о прекращении акции протеста на границе с Украиной
  • AFP
  • © Wojtek Radwanski

Об этом организация написала в своих соцсетях.

«Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия», — приводит заявление РИА Новости.

В союзе добавили, что им удалось привлечь внимание к проблемам, происходящим на рынке грузовых перевозок.

Ранее сообщалось, что вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединился и Союз автоперевозчиков Словакии.

По словам участников акции, цель протестов — защита рынка автоперевозок Словакии и желание добиться от Еврокомиссии отмены льгот для украинских перевозчиков.

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