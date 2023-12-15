МИД КНР: Пекин ценит позицию Путина по российско-китайским отношениям
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Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящий момент двусторонние отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
«Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их», — цитирует Мао Нин РИА Новости.
Дипломат добавила, что отношения Москвы и Пекина сохраняют здоровое и стабильное развитие.
Ранее Путин заявил, что Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, в том числе и в военных технологиях.