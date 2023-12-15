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В конгрессе США обратили внимание на заявление Путина о конце «халявы» для Киева

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Член палаты представителей США Стени Хойер сообщил, что слова президента России Владимира Путина о конце «халявы» для Украины связаны с нежеланием конгрессменов поддержать выделение новой помощи Киеву.

Ранее российский лидер заявил, что на Украине ничего не производят и привозят всё «на халяву», которая, судя по всему, начинает заканчиваться.

«Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что всё на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и, кажется, это уже происходит», — приводит РИА Новости слова Хойера.

Российский лидер, подчеркнул конгрессмен, заявляет, что «Запад отступает в вопросе защиты свободы». 

13 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что на помощь Украине у США осталось около $1 млрд, 96% из них уже освоено.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.

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