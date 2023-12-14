RT в Telegram
Подпишись

ЕС не дал «зелёный свет» на начало переговоров о членстве Боснии и Герцеговины

Короткая ссылка
Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе не согласовали немедленный запуск переговоров о присоединении к Евросоюзу с Боснией и Герцеговиной, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
ЕС не дал «зелёный свет» на начало переговоров о членстве Боснии и Герцеговины
  • РИА Новости

Об этом но сообщил в соцсети X.

"ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Евросовет поручил Еврокомиссии представить отчет к марту (2024 года - ред.) с целью принятия решения", - написал он.

Мишель также сообщил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Кроме того, главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в Европейский союз.

28 августа президент Республики Сербской Милорад Додик высказал мнение, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить