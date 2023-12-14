ЕС не дал «зелёный свет» на начало переговоров о членстве Боснии и Герцеговины
- РИА Новости
Об этом но сообщил в соцсети X.
"ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Евросовет поручил Еврокомиссии представить отчет к марту (2024 года - ред.) с целью принятия решения", - написал он.
Мишель также сообщил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
Кроме того, главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в Европейский союз.
28 августа президент Республики Сербской Милорад Додик высказал мнение, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС.