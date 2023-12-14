Newsweek: в Австралии мальчик нашёл ядовитую змею под рождественской ёлкой
Об этом сообщает Newsweek.
Ребёнок обнаружил змею среди подарков и рассказал матери, которая вызвала ловца змей.
Уточняется, что в дом проникла сетчатая коричневая змея, токсичность яда которой занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире.
Ранее герпетолог (специалист по рептилиям) Владимир Черлин рассказал, что делать в случае обнаружения в квартире или доме змеи. Он посоветовал накрыть животное тазом, не прикасаясь к нему, и вызвать спасателей.