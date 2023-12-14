Newsweek: в Австралии мальчик нашёл ядовитую змею под рождественской ёлкой

В Австралии ребёнок обнаружил ядовитую змею под рождественской ёлкой.

Об этом сообщает Newsweek.

Ребёнок обнаружил змею среди подарков и рассказал матери, которая вызвала ловца змей.

Уточняется, что в дом проникла сетчатая коричневая змея, токсичность яда которой занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире.

Ранее герпетолог (специалист по рептилиям) Владимир Черлин рассказал, что делать в случае обнаружения в квартире или доме змеи. Он посоветовал накрыть животное тазом, не прикасаясь к нему, и вызвать спасателей.