Посла России в Румынии вызвали в МИД из-за инцидента с БПЛА

Инцидент с падением беспилотника вблизи посёлка Гринду стал основанием для вызова в МИД Румынии посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина. Информацию об этом предоставили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Об инциденте, который произошёл в ночь на 14 декабря, сообщило Минобороны Румынии. Отмечалось, что военные обнаружили воронку в месте падения беспилотника, якобы использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

«Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твёрдый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее представитель НАТО заявил об отсутствии данных о намеренных ударах России по территории альянса.