В «Хезболле» высоко оценили позицию России по палестино-израильскому конфликту

Пресс-секретарь ливанского движения «Хезболла» Мохаммад Афиф в интервью RT заявил, что в Ливане высоко ценят позицию России по палестино-израильскому конфликту и её попытки повлиять на ситуацию.

«Во-первых, хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, что Россия озабочена конфликтом на Украине. Во-вторых, позиция Москвы в поддержку палестинского народа — это прекрасно», — заявил он.

Афиф напомнил, что в России постоянно звучит призыв к полному прекращению эскалации в регионе.

«Мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы Россия играла максимально значительную роль в ближневосточном вопросе и так называемом арабо-израильском конфликте. Но Соединённые Штаты Америки всё монополизировали, не оставив места для других, и, таким образом, роли многих влиятельных стран, таких как Россия или Китай, менее значимы, чем хотелось бы», — сказал представитель ливанского движения.

По его словам, США «управляют решениями Израиля» и, «следовательно, именно они решают все вопросы на политическом уровне».

Афиф добавил, что в «Хезболле» надеялись, что Россия будет играть более важную роль в усилиях по прекращению огня и открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки продовольственной помощи в Газу, а также в более эффективной работе в Совете Безопасности ООН в координации с другими региональными игроками, «но Америка всё сводит на нет».

«Однако мы в любом случае высоко ценим позицию России и её попытки повлиять на ситуацию», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в секторе Газа.