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БАПОР: ООН больше не имеет доступа на север Газы

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В Агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что ООН не имеет доступа в северную часть сектора Газа с момента возобновления боевых действий 1 декабря после перемирия.

Об этом сообщил генкомиссар организации Филиппе Лаццарини.

По его словам, у ООН был доступ в северную часть анклава во время гуманитарной паузы.

«Мы не смогли вернуться туда с момента возобновления боевых действий (1 декабря. — RT)», — отметил Лаццарини.

Ранее он заявил, что сотрудники БАПОР ощущают чувство брошенности после того, как США наложили вето на резолюцию СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа.

Генкомиссар также спрогнозировал полный крах общественного порядка в секторе Газа и прекращение работы агентства в анклаве из-за этого.

8 декабря сообщалось, что число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 133.

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