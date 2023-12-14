БАПОР: ООН больше не имеет доступа на север Газы
Об этом сообщил генкомиссар организации Филиппе Лаццарини.
По его словам, у ООН был доступ в северную часть анклава во время гуманитарной паузы.
«Мы не смогли вернуться туда с момента возобновления боевых действий (1 декабря. — RT)», — отметил Лаццарини.
Ранее он заявил, что сотрудники БАПОР ощущают чувство брошенности после того, как США наложили вето на резолюцию СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа.
Генкомиссар также спрогнозировал полный крах общественного порядка в секторе Газа и прекращение работы агентства в анклаве из-за этого.
8 декабря сообщалось, что число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 133.