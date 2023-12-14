США получат доступ к 14 военным базам Финляндии

Власти Финляндии предоставят США доступ к 15 военным базам, расположенным на территории страны. Как сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, это будет сделано в рамках оборонительного соглашения с Вашингтоном.

В ходе состоявшейся 14 декабря презентации оборонного соглашения с США, которая проводилась совместно с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, Хяккянен заявил, что США обязуются защищать Финляндию в трудную минуту, передаёт Helsingin Sanomat.

«Сейчас это чрезвычайно важное послание», — добавил глава финского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что власти Финляндии открыли на месяц два КПП на границе с Россией. Как позднее отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, очередей на пункте «Вяртсиля» нет.