Путин: именно Макрон прекратил двусторонние отношения России и Франции

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но именно французский лидер Эммануэль Макрон прекратил двусторонние отношения Москвы и Парижа.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, между Россией и Францией были хорошие, добрые, рабочие отношения.

«Мы готовы и далее взаимодействовать с Францией, но с какого-то момента Макрон прекратил отношения с Россией, не мы ж прекратили, не я прекратил, он прекратил», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия обойдётся без отношений с Францией, если с их стороны нет интереса.

«На нет и суда нет», — резюмировал Путин.

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