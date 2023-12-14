Путин: именно Макрон прекратил двусторонние отношения России и Франции
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Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил российский лидер, между Россией и Францией были хорошие, добрые, рабочие отношения.
«Мы готовы и далее взаимодействовать с Францией, но с какого-то момента Макрон прекратил отношения с Россией, не мы ж прекратили, не я прекратил, он прекратил», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия обойдётся без отношений с Францией, если с их стороны нет интереса.
«На нет и суда нет», — резюмировал Путин.
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