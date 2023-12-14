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ЕК выделила €65 млн принимающим наибольшее количество беженцев с Украины странам

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Новую помощь в размере €65 млн выделила Европейская комиссия для поддержки стран — участниц ЕС, принимающих наибольшее количество беженцев с Украины. Такую информацию предоставила еврокомиссар по внутренним делам блока Илва Йоханссон.
ЕК выделила €65 млн принимающим наибольшее количество беженцев с Украины странам
  • AP

Выступая на пресс-конференции в Женеве, еврокомиссар заявила, что страны — члены ЕС предоставляют защиту 4,1 млн украинских беженцев. При этом, по её словам, некоторые государства берут на себя большую долю, чем другие.

«Поэтому я рада объявить сегодня, что Европейская комиссия предоставит дополнительную помощь в размере €65 млн государствам-членам, которые находятся в наибольшем давлении в связи с их помощью украинским беженцам», — цитирует Йоханссон РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Норвегии подняли вопрос о присутствии в стране боеспособных граждан Украины.

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