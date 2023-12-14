Путин заявил о важности права вето в Совбезе ООН

Президент России Владимир Путин заявил о важности права вето в Совете Безопасности ООН.

«Во время холодной войны очень часто различные силы, различные государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально и создавалась таким образом, чтобы консенсус искать, а если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит, так было всегда... В этом есть огромный смысл. Вето есть — значит, действий, которые какая-то страна может воспринять как враждебные в отношении себя, не происходит», — сказал он.

По его словам, важно сохранить такие механизмы, иначе организация превратится в «говорильню».

«Но это не значит, что нельзя или не нужно искать консенсусов», — добавил президент России.

Ранее президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН после того, как Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.