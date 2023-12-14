Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал дефицитные у коллективного Запада черты дипломатии.

Как он отметил в интервью «Известиям», у коллективного Запада проблемы с открытостью для взаимовыгодных отношений и с взаимным доверием.

Об этом Песков сказал в беседе с изданием, когда отмечал, что в настоящий момент существуют страны и их становится всё больше, ориентирующиеся в основном на свои интересы, и которые отныне не собираются следовать в фарватере каких-то других государств.

«Таких стран становится больше, и такие страны открыты для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны ещё и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики в большом дефиците у стран коллективного Запада», — указал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС.