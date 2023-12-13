Песков назвал ложью слова Зеленского об отсутствии успехов ВС России на поле боя
Об этом он сказал в интервью «Известиям».
«Это неправда. Всё-таки у США достаточно мощная разведка, и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут Вооружённые силы Украины и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что ВСУ стремительно теряют свои позиции.
Как ранее писало издание Klymenko Time, Зеленский предупредил, что зимой все контрнаступательные и оборонительные операции могут «замедлиться».
В интервью Fox News Зеленский утверждал, что Россия «не заняла ни одного посёлка» во время боевых действий в течение 2023 года.