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Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

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Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Москвы являются красной линией, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России
  • AFP
  • © USAF

Он рассказал, что обсудил этот вопрос с российским послом Игорем Братчиковым.

«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы до открытого столкновения, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал Блага в соцсетях.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолёты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием данных стран в конфликте

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