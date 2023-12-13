Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Москвы являются красной линией, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

Он рассказал, что обсудил этот вопрос с российским послом Игорем Братчиковым.

«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы до открытого столкновения, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал Блага в соцсетях.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолёты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием данных стран в конфликте.