Глава госинформслужбы Египта: более 14 тысяч иностранцев эвакуированы из Газы

Более 14 тыс. иностранцев и лиц с двойным гражданством эвакуированы из сектора Газа на территорию Египта с начала эскалации конфликта.

Об этом заявил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

«С начала эскалации напряжённости до настоящего времени из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» переправлено 14 023 иностранца и лица с двойным гражданством, а также 2135 египтян», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МЧС России сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом пересекли ещё 28 граждан России и членов их семей.