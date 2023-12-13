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Sky News: Зеленский ожидает, что предстоящий саммит ЕС будет непростым

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Саммит стран — членов Евросоюза, который пройдёт в Брюсселе 13—15 декабря, будет непростым. Такое мнение высказал во время поездки в Норвегию Владимир Зеленский.
Sky News: Зеленский ожидает, что предстоящий саммит ЕС будет непростым
  • Gettyimages.ru

Темами предстоящего саммита станут новая финансовая поддержка Киева и возможность продвижения Украины к членству в ЕС.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что переговоры будут непростыми. Однако Киев, по его словам, выполнил все поставленные перед ним условия, передаёт Sky News.

В рамках поездки в Норвегию Зеленский встречается с лидерами скандинавских стран, чтобы обсудить с ними увеличение военной и финансовой помощи Киеву. Телеканал отмечает, что приоритетным направлением помощи Зеленский называет противовоздушную оборону.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США втянули ЕС в конфликт на Украине и зарабатывают на нём деньги.

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