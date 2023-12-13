Израиль заявил о приостановке боевых действий в одном из районов на юге Газы

Представитель армии Израиля Авичай Адраи на своей странице в социальных сетях заявил, что израильские военные объявили о приостановке боевых действий в одном из районов на юге сектора Газа.

«Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в лагере «Аш-Шабура» на востоке Рафаха до 14:00 по местному времени», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим израильская армия вновь призвала жителей северной части сектора Газа срочно направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Израиля палестинцев превысило 18,5 тыс.