Израиль заявил о приостановке боевых действий в одном из районов на юге Газы
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«Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в лагере «Аш-Шабура» на востоке Рафаха до 14:00 по местному времени», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим израильская армия вновь призвала жителей северной части сектора Газа срочно направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Израиля палестинцев превысило 18,5 тыс.