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Израиль заявил о приостановке боевых действий в одном из районов на юге Газы

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Представитель армии Израиля Авичай Адраи на своей странице в социальных сетях заявил, что израильские военные объявили о приостановке боевых действий в одном из районов на юге сектора Газа.
Израиль заявил о приостановке боевых действий в одном из районов на юге Газы
  • AFP
  • © JACK GUEZ

«Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в лагере «Аш-Шабура» на востоке Рафаха до 14:00 по местному времени», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим израильская армия вновь призвала жителей северной части сектора Газа срочно направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Израиля палестинцев превысило 18,5 тыс.

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