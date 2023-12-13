Лавров: причиной многих конфликтов стало желание США навязать всем своё мнение
Во время речи на «правительственном часе» в Совфеде он подчеркнул, что с прошлой встречи, которая состоялась два года назад, «ситуация в мире лучше не стала».
«Многое из того плохого, что происходит, коренится в неуёмном стремлении США и ряда стран навязывать всему миру своё видение всего и вся», — добавил министр.
Ранее Лавров заявил, что зарубежные контакты российского президента Владимира Путина показывают провал попыток Запада изолировать Россию.