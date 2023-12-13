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Лавров: причиной многих конфликтов стало желание США навязать всем своё мнение

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Причиной многих мировых конфликтов стало желание США и некоторых стран навязать всему сообществу своё мнение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время речи на «правительственном часе» в Совфеде он подчеркнул, что с прошлой встречи, которая состоялась два года назад, «ситуация в мире лучше не стала».

«Многое из того плохого, что происходит, коренится в неуёмном стремлении США и ряда стран навязывать всему миру своё видение всего и вся», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что зарубежные контакты российского президента Владимира Путина показывают провал попыток Запада изолировать Россию.

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