Такер Карлсон усомнился в своей способности быть вице-президентом США при Трампе
Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Я знаю, что могу произносить замечательные речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — отметил журналист.
По словам Карлсона, ранее он не делал ничего подобного.
9 ноября Трамп заявил в программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», что рассмотрит кандидатуру Карлсона в качестве своего вице-президента на выборах в США в 2024 году.
Он назвал Карлсона человеком «со здравым смыслом».