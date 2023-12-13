Такер Карлсон усомнился в своей способности быть вице-президентом США при Трампе

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что, вероятно, не справился бы с обязанностями вице-президента США в случае победы в 2024 году бывшего президента страны Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я знаю, что могу произносить замечательные речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — отметил журналист.

По словам Карлсона, ранее он не делал ничего подобного.

9 ноября Трамп заявил в программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», что рассмотрит кандидатуру Карлсона в качестве своего вице-президента на выборах в США в 2024 году.

Он назвал Карлсона человеком «со здравым смыслом».