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Прилетевший в США без документов россиянин защитил диссертацию и владел компанией

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Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, защитил диссертацию и был учредителем организации в России.
Прилетевший в США без документов россиянин защитил диссертацию и владел компанией
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

Как отметило РИА Новости, Очигава был учредителем ООО «Возрождение М» в Калужской области, которое закрыли в 2022 году.

Также россиянин защитил диссертацию по экономике в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.

Ранее стало известно, что экономист из России без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и не смог объяснить властям Соединённых Штатов, как это произошло.

Очигава не смог предъявить загранпаспорт и визу, а на допросе сказал, что не помнит, как попал на борт самолёта авиакомпании SAS и как проходил проверки в аэропорту Копенгагена.

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