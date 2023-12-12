Прилетевший в США без документов россиянин защитил диссертацию и владел компанией

Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, защитил диссертацию и был учредителем организации в России.

Как отметило РИА Новости, Очигава был учредителем ООО «Возрождение М» в Калужской области, которое закрыли в 2022 году.

Также россиянин защитил диссертацию по экономике в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.

Ранее стало известно, что экономист из России без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и не смог объяснить властям Соединённых Штатов, как это произошло.

Очигава не смог предъявить загранпаспорт и визу, а на допросе сказал, что не помнит, как попал на борт самолёта авиакомпании SAS и как проходил проверки в аэропорту Копенгагена.