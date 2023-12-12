RFI: Зеленский спровоцировал конфликт президента и премьера Кабо-Верде
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Зеленский встретился с Силвой 10 декабря на острове Сал во время дозаправки самолёта, сообщило издание Observador.
«Действительно, я глубоко удивлён этой встречей, и я буду... принимать соответствующие меры», — приводит издание RFI слова президента Кабо-Верде.
Ранее Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в Соединённые Штаты снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.