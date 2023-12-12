Власти Финляндии приняли решение увеличить мощности по производству боеприпасов

Правительство Финляндии решило увеличить мощности по производству боеприпасов, сообщает финское Минобороны.

«Министр обороны Антти Хаккянен... принял решение увеличить мощности по производству боеприпасов в Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение министра позволяет увеличить производственные мощности более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем.

Ранее Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в размере около €100 млн.