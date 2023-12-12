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Власти Финляндии приняли решение увеличить мощности по производству боеприпасов

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Правительство Финляндии решило увеличить мощности по производству боеприпасов, сообщает финское Минобороны.
Власти Финляндии приняли решение увеличить мощности по производству боеприпасов
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Министр обороны Антти Хаккянен... принял решение увеличить мощности по производству боеприпасов в Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение министра позволяет увеличить производственные мощности более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем.

Ранее Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в размере около €100 млн.

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