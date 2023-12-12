Финляндия открывает два пропускных пункта на границе с Россией. Это решение будет действовать до 14 января, подтвердили финские власти.

Премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что правительство решило открыть погранпункты Ваалима и Ниирала, пишет Yle.

Глава МВД Мари Рантанен пояснила, что решение действует до 14 января, власти будут внимательно следить за событиями на восточной границе. Министр подчеркнула, что граница может быть «снова быстро закрыта».

Сейчас финским пограничникам помогает патрулировать границу Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

В конце ноября правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закрыло до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.