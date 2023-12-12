Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и просить финансирование

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский отправился в Соединённые Штаты «шаромыжничать» и уговаривать Белый дом не прекращать финансирование.

РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга. «Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — отметила Захарова. RT ведёт прямую трансляцию еженедельного брифинга Захаровой. Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева. Как отмечали в Москве, Кремль будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.