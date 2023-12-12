Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и просить финансирование
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.
«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — отметила Захарова.
RT ведёт прямую трансляцию еженедельного брифинга Захаровой.
Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.
Как отмечали в Москве, Кремль будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.