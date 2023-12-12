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Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и просить финансирование

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский отправился в Соединённые Штаты «шаромыжничать» и уговаривать Белый дом не прекращать финансирование.
Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и просить финансирование
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.

«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — отметила Захарова. 

RT ведёт прямую трансляцию еженедельного брифинга Захаровой.

Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.

Как отмечали в Москве, Кремль будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.

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