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Еврокомиссия заявила, что подготовила план налога на прибыль с активов России

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Европейская комиссия подготовила законодательную инициативу, которая позволит в интересах Украины использовать налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе активам России. Об этом сообщил на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.
Еврокомиссия заявила, что подготовила план налога на прибыль с активов России
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Коллегия утвердит предложение комиссии и высокого представителя об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России», — сказал он, его слова приводит Интерфакс.

Агентство Bloomberg писало, что полученные таким образом деньги Брюссель планирует потратить на «восстановление Украины».

Как отмечалось, такой шаг ЕК намерена предпринять вопреки беспокойству некоторых членов Евросоюза относительно законопроекта. Например, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург настороженно относятся к инициативе и призывают к более постепенному подходу по разработке механизма.

В мае страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка. В Кремле констатировали, что Россия и российские предприниматели были ограблены Западом.

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