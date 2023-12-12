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Глава Минобороны Италии выступил за миссию ООН после завершения конфликта в Газе

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Единственную возможность обеспечить мир после завершения обострения ближневосточного конфликта предоставит международная миссия под эгидой ООН.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.

Как передаёт РИА Новости, он заявил, что не видит другой возможности в Газе, когда атаки Израиля прекратятся, кроме сил ООН, так как не видит других палестинских сил, посторонних в отношении движения ХАМАС, которые могли бы гарантировать порядок.

10 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что авторитет Совета Безопасности всемирной организации подорван из-за неспособности прекратить огонь в секторе Газа.

ОАЭ организовали поездку постпредов 14 стран в Совбезе ООН на границу Египта с сектором Газа для встречи с руководством гуманитарных организаций.

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