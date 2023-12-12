Глава Минобороны Италии выступил за миссию ООН после завершения конфликта в Газе
Об этом сообщил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.
Как передаёт РИА Новости, он заявил, что не видит другой возможности в Газе, когда атаки Израиля прекратятся, кроме сил ООН, так как не видит других палестинских сил, посторонних в отношении движения ХАМАС, которые могли бы гарантировать порядок.
10 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что авторитет Совета Безопасности всемирной организации подорван из-за неспособности прекратить огонь в секторе Газа.
ОАЭ организовали поездку постпредов 14 стран в Совбезе ООН на границу Египта с сектором Газа для встречи с руководством гуманитарных организаций.