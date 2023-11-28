Генсек: Финляндия не просила НАТО усилить присутствие из-за ситуации на границе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия не просила НАТО увеличить присутствие блока в стране из-за ситуации на границе с Россией.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«Никаких запросов об увеличении присутствия НАТО не было», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.