Экономист Филип Пилкингтон выразил мнение, что для России нет смысла идти на соглашение сейчас, несмотря на то что Запад находится в слабой позиции и хочет мира.

Об этом он заявил в статье на британском портале UnHerd.

«Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823-й, а не 2023 год — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах», — сказал Пилкингтон.

При этом он отметил, что конфликт на Украине привёл к ослаблению экономики Европы.

Ранее в RS заявили, что Западу придётся отменить санкции, чтобы Россия согласилась на мир.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что давить насчёт проведения переговоров по Украине надо не на Россию, а на тех, кто отказался от диалога.