Глава МИД Армении обсудил с послами стран Евросоюза углубление диалога
- РИА Новости
В армянском МИД сообщили, что между сторонами произошёл обмен мнениями по вопросам комплексной повестки партнёрства.
«Собеседники рассмотрели шаги по углублению политического диалога между Арменией и ЕС, перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах», — сказали в министерстве.
Кроме того, Мирзоян отметил важность положительной динамики, которая связана с инициированием диалога по либерализации визового режима.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад «звериной хваткой» вцепился в Армению после провала на Украине.