Глава МИД Армении обсудил с послами стран Евросоюза углубление диалога

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл обсуждение с послами стран ЕС по вопросам углубления политического диалога между Ереваном и Брюсселем.

В армянском МИД сообщили, что между сторонами произошёл обмен мнениями по вопросам комплексной повестки партнёрства.

«Собеседники рассмотрели шаги по углублению политического диалога между Арменией и ЕС, перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах», — сказали в министерстве.

Кроме того, Мирзоян отметил важность положительной динамики, которая связана с инициированием диалога по либерализации визового режима.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад «звериной хваткой» вцепился в Армению после провала на Украине.