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В МИД России напомнили властям Финляндии, что они помогают неонацистскому режиму

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В МИД России напомнили коллегам из Финляндии о том, что власти республики помогают неонацистскому режиму, поддерживая Киев.
В МИД России напомнили властям Финляндии, что они помогают неонацистскому режиму
  • РИА Новости

Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова, отвечая на слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

Финский министр ранее отметила, что в Финляндии «свободное гражданское общество», у которого есть «сильное желание помочь украинцам в этой оборонительной битве».

«Что касается «свободного гражданского общества», то его в Финляндии никто не спрашивает. Какое же это свободное общество, если его мнение не учитывается при принятии наиболее важных для народа и страны решений? Или я что-то пропустила, и референдум о вступлении Финляндии в НАТО всё же был?» — сказала Захарова.

17 ноября Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в размере около €100 млн.

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