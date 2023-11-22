Небензя: мир пока не увидел доказательств наличия бункеров в больницах Газы
- AP
«Вызывают крайнюю обеспокоенность массовые убийства и ранения детей, допускаемые израильской армией в ходе своей операции, а также нападения на школы и больницы, в результате которых гибнут ни в чём не повинные люди», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
Дипломат напомнил, что целями ударов армии Израиля становятся и мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, «где женщины и дети Газы ищут убежища от бомбёжек».
«Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого», — добавил Небензя, слова которого приводит ТАСС.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд ранее заявил, что действия ЦАХАЛ нельзя оправдать самообороной.