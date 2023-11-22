В МИД Словакии предложили работать над перемирием на Украине

Для достижения мира на Украине сначала нужно объявить о прекращении огня, заявил на пресс-конференции в Вене глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Мирное решение всегда непросто, но мы должны сказать, что, прежде чем достичь мира, необходимо прекращение огня», — сказал министр.

По его мнению, «военного решения не существует».

«Нам необходимо давление [для] мирных переговоров и поддержка всех мирных усилий», — цитирует Бланара ТАСС.

Он усомнился в способности Украины нанести поражение российским силам, но отметил, что Братислава «поддерживает Киев».

14 ноября стало известно, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.

Выступая на G20, российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.