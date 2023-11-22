RT в Telegram
Подпишись

В МИД Словакии предложили работать над перемирием на Украине

Короткая ссылка
Для достижения мира на Украине сначала нужно объявить о прекращении огня, заявил на пресс-конференции в Вене глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Мирное решение всегда непросто, но мы должны сказать, что, прежде чем достичь мира, необходимо прекращение огня», — сказал министр.

По его мнению, «военного решения не существует».

«Нам необходимо давление [для] мирных переговоров и поддержка всех мирных усилий», — цитирует Бланара ТАСС.

Он усомнился в способности Украины нанести поражение российским силам, но отметил, что Братислава «поддерживает Киев».

14 ноября стало известно, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.

Выступая на G20, российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить