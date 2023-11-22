RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции

Короткая ссылка
Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
МИД: Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он напомнил, что российский сельскохозяйственный экспорт сталкивается с «серьёзными барьерами», которые введены ЕС и США.

«Это один из серьёзных уроков, которые мы извлекаем из тех контактов, которые были и продолжаются с представителями ООН в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства заявил о готовности России в текущем сельхозсезоне, который длится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, экспортировать до 65 млн т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить