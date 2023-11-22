МИД: Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции

Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он напомнил, что российский сельскохозяйственный экспорт сталкивается с «серьёзными барьерами», которые введены ЕС и США.

«Это один из серьёзных уроков, которые мы извлекаем из тех контактов, которые были и продолжаются с представителями ООН в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства заявил о готовности России в текущем сельхозсезоне, который длится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, экспортировать до 65 млн т зерна.