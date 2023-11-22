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МИД России призвал стороны соблюдать соглашение о гуманитарной паузе в Газе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта соблюдать соглашение о гуманитарной паузе в Газе.
МИД России призвал стороны соблюдать соглашение о гуманитарной паузе в Газе
  • РИА Новости

«Надеемся, что упомянутое соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами», — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что российская сторона рассчитывает, что данное  соглашение может стать важным шагом на пути общей деэскалации обстановки.

Дипломат также указала на то, что гуманитарная пауза  позволит нарастить поставки продовольствия, топлива, медикаментов для нужд жителей сектора Газа.

Ранее Захарова заявила, что Москва готова способствовать реализации договорённости ХАМАС и Израиля.

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