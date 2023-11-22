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Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников ограничена десятью днями

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Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками в секторе Газа ограничена десятью днями, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на документ израильского правительства.
Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников ограничена десятью днями
  • AP

«Весь обмен и пауза в боевых действиях ограничены максимум десятью днями с момента окончания первой фазы», — говорится в публикации. 

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.

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