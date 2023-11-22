Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников ограничена десятью днями
- AP
«Весь обмен и пауза в боевых действиях ограничены максимум десятью днями с момента окончания первой фазы», — говорится в публикации.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.