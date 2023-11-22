Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников ограничена десятью днями

Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками в секторе Газа ограничена десятью днями, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на документ израильского правительства.

«Весь обмен и пауза в боевых действиях ограничены максимум десятью днями с момента окончания первой фазы», — говорится в публикации.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.