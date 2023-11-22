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МЧС: сектор Газа покинули более 570 человек, обратившихся к России

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Глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путин с кабмином заявил, что свыше 570 человек из 909 обратившихся к российской стороне за помощью покинули сектор Газы.
МЧС: сектор Газа покинули более 570 человек, обратившихся к России
  • РИА Новости

Как он отметил, в МИД России указали, что в ведомство за помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец — родственников наших граждан.

«Заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. На сегодняшний день КПП «Рафах» уже пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств», — сказал Куренков.

Вечером 20 ноября в МИД России сообщили о прибытии пятой группы эвакуированных из сектора Газа — 117 россиян и членов их семей, включая палестинцев, граждан Украины и Швеции.

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