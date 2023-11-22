В Лионе мужчина умер после применения запрещённого в ЕС средства от клопов
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Об этом информирует телеканал BFMTV.
По данным телеканала, 29 октября 87-летнего мужчину, который тяжело дышал, обнаружил в квартире его сын. Там же был обнаружен другой сын мужчины в бессознательном состоянии. Их обоих госпитализировали.
В больнице мужчина скончался.
«Врачи сообщили, что у отца произошло кровоизлияние в мозг», — рассказал его сын.
Отмечается, брат скончавшегося несколько месяцев обнаруживал на себе укусы клопов.
Уборщица мужчин рекомендовала им обратиться к человеку, «продающему отличное средство для избавления от клопов».
Полиция обнаружила в квартире мужчины баллончик средства Sniper 1000 EC китайского производства, который запрещён к продаже в ЕС.
По этому делу начато расследование.
Ранее сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.