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ЕС перевёл Украине ещё €1,5 млрд

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС перечислил украинским властям ноябрьский транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд.
ЕС перевёл Украине ещё €1,5 млрд
  • AFP

«Сегодня мы перевели Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи, наша суммарная помощь Украине достигла €85 млрд», — написала она на своей странице в соцсети X.

Ранее Владимир Зеленский в рамках визита главы Евросовета Шарля Мишеля выразил надежду, что ЕС продолжит предоставлять Украине военную и финансовую помощь.

В октябре американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети X мем с Зеленским, который высмеивает его постоянные просьбы денег.

До этого в польском сегменте сервиса TikTok расходились видео, на которых Зеленский из-за спины людей выпрашивает деньги, танки и другую помощь.

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