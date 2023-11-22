Президент Израиля приветствовал заключение сделки об освобождении заложников
- AP
- © Heinz-Peter Bader
Об этом пишет The Times of Israel.
«Это соглашение является нашим моральным долгом, который показывает, что для Израиля крайне важно освобождение заложников», — заявил Герцог.
Он выразил надежду, что решение станет первым шагом к возвращению всех заложников.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
Позже ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.