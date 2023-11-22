RT в Telegram
Подпишись

Президент Израиля приветствовал заключение сделки об освобождении заложников

Короткая ссылка
Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал заключение с палестинским движением ХАМАС сделки об освобождении заложников и прекращении огня.
Президент Израиля приветствовал заключение сделки об освобождении заложников
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Об этом пишет The Times of Israel.

«Это соглашение является нашим моральным долгом, который показывает, что для Израиля крайне важно освобождение заложников», — заявил Герцог.

Он выразил надежду, что решение станет первым шагом к возвращению всех заложников.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

Позже ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить