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Песков: предатель Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лётчик Виктор Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 в Японию, вряд ли прожил счастливую жизнь после предательства.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, ни один предатель не может прожить счастливую жизнь.

«Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в NYT сообщили, что в США умер советский перебежчик Беленко, угнавший МиГ-25 из СССР в Японию.

Беленко умер ещё 24 сентября, однако новости об этом появились не сразу. Так, в октябре краткий некролог о перебежчике появился в The Washington Post, а затем материал о нём опубликовала The New York Times.

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