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Журналист Fox News Холл заявил, что Зеленский пожаловался ему на США

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Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев», — сказал журналист.

Кроме того, по его словам, Зеленский рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины.

«И он считает, что это критический момент», — добавил Холл.

Также Зеленский выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта.

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