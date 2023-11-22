Журналист Fox News Холл заявил, что Зеленский пожаловался ему на США
«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев», — сказал журналист.
Кроме того, по его словам, Зеленский рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины.
«И он считает, что это критический момент», — добавил Холл.
Также Зеленский выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта.