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Туск: президент Польши препятствует ликвидации комиссии «по российскому влиянию»

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Парламент Польши намерен ликвидировать комиссию по «российскому влиянию», но ему препятствует президент Андрей Дуда. Такое мнение высказал лидер польской оппозиции Дональд Туск.
Туск: президент Польши препятствует ликвидации комиссии «по российскому влиянию»
  • Gettyimages.ru

Выступая 21 ноября на пресс-конференции, он объявил о намерении «навести порядок с комиссией», а также отозвать её состав. После этого, по словам Туска, можно будет обсудить будущее этой комиссии.

Говоря о продолжающейся деятельности комиссии, Туск предположил, что в этом вопросе польский парламент «не может слишком сильно рассчитывать на сотрудничество президента» и поэтому сейм будет решать вопрос, находящийся в его компетенции, передает РИА Новости.

По словам политика, комиссия по расследованию «российского влияния» открыто нарушала конституционные права и стала объектом критики.

Ранее стало известно, что коалиция польских оппозиционных партий утвердила кандидатуру Туска на должность будущего премьер-министра страны.

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