Туск: президент Польши препятствует ликвидации комиссии «по российскому влиянию»

Парламент Польши намерен ликвидировать комиссию по «российскому влиянию», но ему препятствует президент Андрей Дуда. Такое мнение высказал лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Выступая 21 ноября на пресс-конференции, он объявил о намерении «навести порядок с комиссией», а также отозвать её состав. После этого, по словам Туска, можно будет обсудить будущее этой комиссии.

Говоря о продолжающейся деятельности комиссии, Туск предположил, что в этом вопросе польский парламент «не может слишком сильно рассчитывать на сотрудничество президента» и поэтому сейм будет решать вопрос, находящийся в его компетенции, передает РИА Новости.

По словам политика, комиссия по расследованию «российского влияния» открыто нарушала конституционные права и стала объектом критики.

Ранее стало известно, что коалиция польских оппозиционных партий утвердила кандидатуру Туска на должность будущего премьер-министра страны.