Израильские силы арестовали высокопоставленного члена ХАМАС на Западном берегу
- AFP
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Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в ходе ночных операций на Западном берегу силы ЦАХАЛ задержали 16 разыскиваемых палестинцев, включая двух членов ХАМАС.
«Высокопоставленный член террористической организации ХАМАС... был задержан в деревне Шаварва», — говорится в сообщении.
Ранее газета The Times of Israel писала, что с начала наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли 66 военнослужащих.