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Израильские силы арестовали высокопоставленного члена ХАМАС на Западном берегу

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Израильские силовики в ходе ночных контртеррористических рейдов на Западном берегу задержали 16 разыскиваемых палестинцев, включая высокопоставленного члена движения ХАМАС.
Израильские силы арестовали высокопоставленного члена ХАМАС на Западном берегу
  • AFP
  • © Gary Gray

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ходе ночных операций на Западном берегу силы ЦАХАЛ задержали 16 разыскиваемых палестинцев, включая двух членов ХАМАС.

«Высокопоставленный член террористической организации ХАМАС... был задержан в деревне Шаварва», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Times of Israel писала, что с начала наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли 66 военнослужащих.

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