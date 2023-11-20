Израильские силы арестовали высокопоставленного члена ХАМАС на Западном берегу

Израильские силовики в ходе ночных контртеррористических рейдов на Западном берегу задержали 16 разыскиваемых палестинцев, включая высокопоставленного члена движения ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ходе ночных операций на Западном берегу силы ЦАХАЛ задержали 16 разыскиваемых палестинцев, включая двух членов ХАМАС.

«Высокопоставленный член террористической организации ХАМАС... был задержан в деревне Шаварва», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Times of Israel писала, что с начала наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли 66 военнослужащих.