Словакия продлила до 23 декабря проверки на границе с Венгрией

Правительство Словакии приняло решение продлить до 23 декабря проверки въезжающих в республику через границу с Венгрией.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение. Ранее появилась информация, что около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации, которую продолжает проводить Владимир Зеленский.