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Словакия продлила до 23 декабря проверки на границе с Венгрией

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Правительство Словакии приняло решение продлить до 23 декабря проверки въезжающих в республику через границу с Венгрией.
Словакия продлила до 23 декабря проверки на границе с Венгрией
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Costa Simeao

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Ранее появилась информация, что около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации, которую продолжает проводить Владимир Зеленский.

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