Словакия продлила до 23 декабря проверки на границе с Венгрией
Правительство Словакии приняло решение продлить до 23 декабря проверки въезжающих в республику через границу с Венгрией.
- Gettyimages.ru
- © Pedro Costa Simeao
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
Ранее появилась информация, что около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации, которую продолжает проводить Владимир Зеленский.
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